Comedian Thomas Smith en Joke Sluydts verwachten kindje

“Wij broeden op een ei!” staat te lezen op de Instagram-profielen van Thomas Smith en Joke Sluydts. De actrice is te zien met een kip op haar buik, daarnaast een foto van een echografie.

Smith, geboren in Nederland maar opgegroeid in België, is intussen een veteraan in de Vlaamse comedy. Recent stond hij op de planken met zijn voorstelling Rebel.

