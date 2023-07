Einde van een tijdperk: David De Gea neemt na 12 jaar afscheid van Manchester United: “Elke keer ik dit shirt aantrok, was dat een eer”

“Ik wilde deze afscheidsboodschap sturen naar alle Manchester United-supporters”, schreef hij in een post op sociale media. “

De Gea begon zijn carrière bij Atletico Madrid, maar kwam in 2011 voor zo’n 22 miljoen euro bij United. De aankondiging komt op een moment dat Erik ten Hag hoopt om Inter Milan-doelman Andre Onana binnen te halen.

“Ik wil mijn niet-aflatende dankbaarheid en waardering uitspreken voor de liefde van de afgelopen 12 jaar”, aldus De Gea. “We hebben veel bereikt sinds mijn geliefde Sir Alex Ferguson me naar deze club haalde. Ik was ongelofelijk trots elke keer dat ik dit shirt aantrok, om het team te leiden, om dit instituut te vertegenwoordigen. Dat te kunnen doen bij de grootste club ter wereld was een eer die slechts een paar gelukkige voetballers ten deel valt.”

“Het is een onvergetelijke en succesvolle periode geweest sinds ik hier ben. Ik had niet gedacht dat we vanaf het vertrek uit Madrid als jonge jongen zouden bereiken wat we samen hebben gedaan. Nu is het moment aangebroken om een nieuwe uitdaging aan te gaan, om mezelf opnieuw te pushen in een nieuwe omgeving. Manchester zal altijd in mijn hart blijven, Manchester heeft me gevormd en zal me nooit verlaten.”