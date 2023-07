Noodnummer 1722 geactiveerd voor risico op storm- en waterschade

De grootste kans op onweer is er in de periode tussen zondagmiddag en het begin van zondagavond. Bij de onweders kan er 20 tot 30 liter per vierkante meter vallen op een uur tijd. Plaatselijk kan er ook hagel vallen of felle rukwinden voorkomen, aldus het KMI, dat voor alle provincies en Brussel code geel afkondigt voor zondag van omstreeks 12 tot 22 uur.

Voor storm- en waterschade waarvoor bijstand van de brandweer nodig is, kan de burger rechtstreeks een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel nummer 112 voor dringende situaties die mogelijk levensbedreigend zijn, vraagt de FOD Binnenlandse Zaken.

De bedoeling van het e-loket 1722 en nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.