VOORBESCHOUWING. Eindelijk opnieuw naar de Puy de Dôme, Pogacar en Vingegaard maken zich op voor deel 3

De Puy de Dôme is het zeer interessante sluitstuk van een ontzettend boeiende eerste Tourhelft. Na de twee veldslagen in de Pyreneeën krijgen we zondagmiddag deel drie in hét duel tussen tweevoudig ex-Tourwinnaar en uitdager Tadej Pogacar en uittredend Tourwinnaar en geletruidrager Jonas Vingegaard. Deze iconische col is een fantastische plaats om een meeslepende tweestrijd te krijgen.

De rit in ’t kort * Start: om 13.30 uur * Aankomst: om 18.05 uur * Afstand: 182,4 km (défilé van 4,3 km)

Het parcours

Verraderlijk. Tot en met. Met 3.611 hoogtemeters is dit een rit die onderdoet voor de tweede Pyreneeënrit die uiteindelijk 3.740 hoogtemeters was en een kleine veertig kilometer korter. Dus was het donderdag allemaal wat intenser, maar het is echt wel een etappe in het Centraal Massief waarin er onverwachte ‘lijken’ uit de kast kunnen vallen.

De Côte de Felletin (km 74,8, gemiddeld 5,1 procent klimmen over 2.100 meter), de Côte de Pontcharraud (km 85,7, 1.800 meter lang, 4,6 procent stijgingsgraad) en de Côte de Pontaumur (na 126,2 kilometer, 3.300 meter lang, gemiddeld 5,3 procent omhoog) zijn de drie heuvels die meetellen voor het bergklassement onderweg naar de reus rond Clermont-Ferrand. De eerste twee kregen label vierde categorie mee (goed voor één punt in het bergklassement), de Pontaumur is derde categorie, dus krijgen de eerste twee er punten. Maar vergis u niet: zowel in de Vienne als in het departement van de Creuse zijn er veel hellingen die niet meetellen. Het gaat de hele dag op en af.

Zelfs de tussenspurt die al na 30,4 km ligt aan het Lac de Vassivière is een tweetrapsraket. Van kilometer drie tot de streep stijgen we van net boven de 600 meter naar boven de 650 meter. Tussen kilometer twee en één daalt het om daarna de laatste kilometer te klimmen naar 701 meter en uiteindelijk ligt de streep op dat plateau. Dit lijkt spek voor de bek van Bryan Coquard.

Door de comeback van de Puy de Dôme is het ook ineens een heel prestigieuze etappe om te winnen. De col zelf is 13,3 km lang en stijgt gemiddeld 7,7 procent. De laatste vier kilometers zijn moordend. Het gaat dan van 11,4 procent tot 12,2 procent. De top ligt op 1.415 meter hoogte.

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant “Een rit over een geaccidenteerd parcours met de Puy de Dôme als apotheose. Daar verloor Eddy Merckx in 1975 na een slag in de lever zijn zesde Tour. En won Lucien Van Impe de rit. Die col is lastig, zeker op het einde. In het midden kan je even verpozen, maar dan begint de ellende. Dan wordt het gemiddelde stijgingspercentage zo’n 11 à 12 procent. Het is vrij smal, zonder haarspeldbochten. Hier kan het een leuk duel worden tussen Pogacar en Vingegaard, al denk ik dat een vluchtersgroep hier voor de zege zal strijden.”

Onze sterren

In het verleden kregen we met de boomlange Eros Poli en Pierre Matignon, de allerlaatste in de stand, al eens vreemde winnaars op deze ‘vreemde’ berg, maar we vermoeden dat het dit keer anders wordt.

De iconische Puy de Dôme. — © GUY Christian / hemis.fr

Afgaande op de laatste Pyreneeënrit heeft Tadej Pogacar het statuut van driesterrenfavoriet. Al is dat relatief, want de Puy de Dôme is een berg voor echte klimmers. Het is een berg waarop je en danseuse naar boven moet. Vingegaard weet wat hem te wachten staat, want op uitnodiging van organisator Amaury Sport Organisation verkende hij al in juni eens deze col die heel even voor de renners werd opengesteld.

Er is de tweestrijd om het geel, maar andere renners kunnen profiteren van het duel en wegspringen voor de dagzege. Dan komen we bij namen uit genre Felix Gall, Giulio Ciccone, Romain Bardet, Thibaut Pinot, of een David Gaudu die al wat speelruimte zal krijgen. Zo’n Simon Yates, momenteel vierde in de stand, is ook zo’n type renner die helemaal op het einde weg kan springen.

Onze Sterren *** Tadej Pogacar ** Jonas Vingegaard, Tom Pidcock * Romain Bardet, Simon Yates, Felix Gall

Dit zijn de sleutelmomenten

Het draait allemaal om de Puy de Dôme. Het is na de Tourmalet de tweede col buiten categorie. Dat betekent dat bovenop de uitgedoofde vulkaan er ook twintig punten te winnen zijn in de strijd om de bolletjestrui.

Het speciale aan de Puy de Dôme is dat er geen haarspeldbochten zijn maar dat de weg doorlopend draait tot de top. Eenmaal de poort van het natuurpark gepasseerd, begint het echt. De weg is smal. Lucien Van Impe omschreef zeer plastisch deze klim: “Het is niet alleen heel steil, maar het is alsof je rond een kerstboom op een slinger naar de top rijdt”.

Dit moet u nog weten

* Saint-Léonard-de-Noblat is het dorpje in de Haute Vienne waar Raymond Poulidor woonde en die natuurlijk een aparte betekenis heeft voor kleinkind Mathieu van der Poel.

Kleine gemeente *Het is de tweede keer dat deze gemeente met nog geen 5000 inwoners de start krijgt van een Tourrit. De première was voor 2004 toen de rit naar Guéret ging, waar Robbie McEwen won. Toen was Poupou nog de ambassadeur van de gele trui.

* De Puy de Dôme maakt na 45 jaar een comeback in de geschiedenis van de Tour. De laatste die er won, was de Deen Johnny Weltz. Het was de dertiende keer dat la grande boucle er halt hield. Voor de Fransen staat de Puy de Dôme gelijk met hét duel Jacques Anquetil-Raymond Poulidor. In 1964 gingen ze schouder aan schouder omhoog maar beetje bij beetje schoof Poupou weg. Uiteindelijk zou de grootvader van Mathieu van der Poel 14 seconden tekortkomen om het geel van Maître Jacques over te nemen. Voor de Italianen staat de Puy de Dôme gelijk met de zege van Fausto Coppi in 1952 en die van Felice Gimondi in 1967.

De lever van Eddy Lucien Van Impe won er in 1975 maar evenzeer bleef de leverslag die Eddy Merckx er van een Franse toeschouwer kreeg in het collectieve geheugen van wij, Belgen. Luis Ocana (1973-1975) en Joop Zoetemelk (1976-1978) zijn de enige renners die op het kroonjuweel van de Chaîne des Puys twee keer wonnen.

* In 2012 werd er een tandradbaan aangelegd op de Puy de Dôme en alle verkeer werd geweerd, ook de fietsers waren er niet meer welkom. De Tourtandem Christian Prudhomme-Thierry Gouvenou bleven net zo lang onderhandelen met de beleidsmensen van de Auvergne tot ze opnieuw een oui kregen. De Puy de Dôme is meteen ook de laatste etappe van het eerste Tourgedeelte.

Boven weinig plaats Boven is het een pijpenkop waar weinig camions kunnen geplaatst worden. Op een viertal kilometer van het einde worden alle volgauto’s al afgeleid.

* Het wordt een mooie zomerse dag. We krijgen de hele dag door zo rond de 25 graden. Volgens Meteobleu is er nul procent kans dat er regen valt. In het begin van de etappe komt de wind uit het noorden en waait die dus in de zij van de renners. Op de Puy de Dôme maakt dat niet veel uit want de renners draaien voortdurend rond die top heen.