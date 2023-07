Tour van Mark Cavendish voorbij na ongelukkige val in peloton

Mark Cavendish (38) is in de achtste Tourrit van Libourne naar Limoges op zo’n 56 kilometer van de streep in het peloton ten val gekomen en moest in de ambulance stappen. De Britse sprinter van Astana bleef eerst een tijdlang liggen en tastte naar zijn schouder en sleutelbeen. Het is in principe ook het einde van Cavendish’ succesvolle Tourcarrière, want hij kondigde al aan dat dit zijn laatste deelname zou zijn.