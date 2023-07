Dit hebt u al gemist in de Tour: eeuwige helper Tim Declercq gaat zowaar in de aanval, Mark Cavendish uit de Tour na valpartij

Nerveus begin

Een etappe met in de finale veel hoogtemeters maar een vlakke aanloop. Het zou dus niet simpel zijn om een vroege vlucht op gang te brengen. Uiteraard werd er geprobeerd. Victor Campenaerts, Kasper Asgreen, Remi Cavagna of Dries Devenyns, om maar enkele namen te noemen, probeerden wel maar kregen de ruimte niet. In het eerste uur werd er bijna vijftig kilometer afgelegd en uiteindelijk zou er ook een drietal wegrijden: Anthony Delaplace, voornaamgenoot Turgis en onze landgenoot Tim Declercq (Soudal - Quick-Step).

Tim Declercq kreeg twee metgezellen in de aanval. — © BELGA

Jumbo-Visma controleert

Jumbo-Visma doet geen moeite om zijn ambities te verbergen. Het Nederlandse team houdt de voorsprong binnen de perken en maakt zo duidelijk dat het Wout van Aert in Limoges aan zijn tiende ritzege in de Tour wil helpen. De oplopende finishstrook ligt onze landgenoot als gegoten en met Christophe Laporte en wie weet Jonas Vingegaard beschikt Van Aert ook nog eens over twee ploeggenoten die hem perfect zouden kunnen lanceren. Ook Alpecin-Deceuninck doet zijn best in dienst van zowel Jasper Philipsen als Mathieu van der Poel. Die laatste spreekt van een emotionele etappe aangezien er wordt gefinisht op een boogscheut van de begraafplaats van zijn grootvader Raymond Poulidor, Saint-Léonard-de-Noblat. Daar start bovendien de etappe van morgen.

Jasper Philipsen pakt punten...

Net voor half koers stond er ook nog een tussenspurt op het programma. Vooraan gingen de punten naar Delaplace die Turgis en Declercq het nakijken gaf. Het was daarna uitkijken naar de spurt van het peloton. Alpecin-Deceuninck zette de trein op de rails en zag hoe Jasper Philipsen het met een half wieltje haalde voor zijn gouwgenoot Jordi Meeus!

Mathieu van der Poel trok even door. — © BELGA

… En Van der Poel trekt door

Daar waar iedereen vermoedde dat de spurters zich zouden laten uitzakken, gaf Mathieu van der Poel het signaal om toch nog even door te trekken. Onder meer Lutsenko en Federov hadden zin om mee de show te verzorgen maar Jumbo-Visma liet niet begaan. Onder leiding van Dylan van Baarle werden de kapoenen opnieuw ingerekend. Waarna Jumbo-Visma de koord strak hield. De vluchters lijken kansloos, de finale in de heuvelzone kondigt zich als enorm uitdagend aan.

Fietsen tussen de zonnebloemen. — © BELGA

Mark Cavendish verlaat de Tour na val

Maar het grootste drama speelde zich af op zestig kilometer van de finish. Een ongelukkig manoeuvre in het peloton zorgde voor een kop-staart-aanrijding met Mark Cavendish als grootste slachtoffer. De 38-jarige Brit bleef kermend op het asfalt liggen en werd in een ambulance afgevoerd met het vermoeden van een sleutelbeenbreuk. Waarmee een eind komt aan een schitterende Tourcarrière die blijft ‘steken’ (sic) op 34 ritzeges, net evenveel als Eddy Merckx. Hate him of love him maar met Mark Cavendish neemt het Tourpeloton afscheid van één van de meest markante figuren van meer dan honderd jaar Ronde van Frankrijk.