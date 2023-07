De illegale raveparty op het Groot Schietveld, het militaire oefendomein op de grens van Brecht, Wuustwezel en Brasschaat, is rond 11 uur stilgelegd. Maar de tweehonderd feestvierders hebben geen spijt van hun feestje. “Dit is de totale vrijheid “, zegt feestvierder Charlotte (22). Sommige deelnemers zijn zelfs uit Frankrijk gekomen om dit feestje in Antwerpen mee te maken.