Leopoldsburg

Twaalf uur nadat ontmijningsdienst DOVO het huis van ex-militair Sam H. doorzocht en buurtbewoners uit voorzorg werden geëvacueerd, is de rust in de Roy de Blicquylaan weergekeerd. “Tegen ons had Sam verteld dat hij naar Schotland was vertrokken”, klinkt het bij de buren.