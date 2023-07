Docu schetst beeld van “gouden gast” Dimitri Van den Bergh: emotioneel bezoek aan Bosuil, stress voor helikopter en terugblik op beruchte World Cup

Dimitri Van den Bergh is zaterdag 29 jaar geworden. ‘The DreamMaker’ is momenteel actief op de Polish Darts Masters en aast binnen een dikke week op een nieuwe topprestatie op de World Matchplay, de ‘major’ die hij in 2020 won. Dartsorganisatie PDC lanceerde deze week een korte documentaire over de Belgische nummer één.

“Darts was mijn uitlaatklep omdat ik op school gepest werd. Ik wil echt alles winnen wat er te winnen valt.” Een stevige binnenkomer van Van den Bergh, die vervolgens door concurrenten als Gerwyn Price en Michael Smith bewierookt wordt als écht een goed persoon.

“Ik heb hem de voorbije jaren echt leren kennen”, stelt The Iceman. “Hij heeft een dochtertje nu ook en hij is echt een bescheiden en eerlijke kerel.” Nathan Aspinall beaamt: “Een geweldige vent. Hij heeft ook zo veel talent. Enorm moeilijk om tegen te spelen.” Michael Smith lacht: “Alleen kan zijn dansje wat beter. Nee, mopje. Hij is een gouden gast.”

Fast forward naar… Antwerpen. Eerst een bezoekje aan z’n oude school (video vanaf 2:45). “Een beetje nostalgie is dit voor mij”, lacht Van den Bergh. “Ik ben beginnen darten door mijn papa, die best goed was. Al vrij snel zeiden ze dat ik er meer mee moest doen omdat ik talent had. Maar hard work beats talent if talent doesn’t work hard, dus dat probeer ik dus te doen zodat ik iedereen trots kan maken. Ik ben een gelukkige familieman.”

Van den Bergh stelt dat twee keer wereldkampioen bij de jeugd worden nog steeds één van zijn grootste prestaties is tot op heden. En dat het dansen op het podium hem rustig maakt. “Daardoor gaat mijn adrenaline wat naar beneden en kan ik rustig aan een wedstrijd beginnen. En ik maak er bepaalde mensen blij mee, dat is mooi meegenomen. Er zijn er ook die het niet appreciëren, maar je hebt nu eenmaal fans en haters.”

We zien ‘The DreamMaker’ ook samen met Luke Humphries een helikoptervlucht maken boven New York (vanaf 6:10). En een bezoekje brengen aan… Den Bosuil (vanaf 12:45). “Door al mijn aderen loopt Antwerp-bloed”, klinkt het. “De Great Old. Kijk naar dit veld, ik ben echt van mijn melk. We hebben het ook net gedaan hé, de eerste titel in 66 jaar en de beker. Met die goal van Toby Alderweireld pfff… Je hebt geen idee hoeveel dat voor mij betekent. Je kan alleen begrijpen hoe geweldig de sfeer hier is eens je hier geweest bent. Ik wil zelf nog veel winnen in mijn carrière. Met een beetje geduld, zoals de spelers van Antwerp, kom ik er wel.”

Ook de beruchte World Cup of Darts in Frankfurt komt onder de aandacht (vanaf 15:40). Na een ‘Koude Oorlog’ met ploegmakker Kim Huybrechts schopten de Belgen het tot in de halve finales.

“De mensen hebben wel wat dingen gezien”, klinkt het. “Het heeft ons laten zien dat professioneel zijn veel belangrijker is dan privézaken. De World Cup is grootser dan twee mensen en onze ogen zijn ook wel geopend door dingen die gezegd werden op sociale media. Je vertegenwoordigt je land en daar kunnen persoonlijke dingen niet voor komen. Ik ben trots op de manier waarop je omgegaan zijn met alles en hoe sterk we toen gepresteerd hebben.”

De volledige docu: