Hotelmedewerker krijgt lof voor verwijderen van handdoeken op niet gebruikte ligstoelen: “Zouden ze in elk hotel moeten doen” — © Tiktok

Een ligstoel ‘reserveren’ door er je handdoek op te leggen? Dat heeft geen nut in dit hotel op Tenerife. Daar werd een hotelmedewerker overladen met lof nadat een video toonde hoe hij tijdens een ronde langs het zwembad handdoeken verwijderde.

De ‘handdoekleggers’ zijn wereldwijd een berucht fenomeen. Zonnekloppers zijn vroeg uit de veren om alvast de beste plekken aan het zwembad te ‘reserveren’, om ze vervolgens nog enkele uren niet te gebruiken. Dat het personeel in dit hotel daar niet mee gediend is, kan op veel bijval rekenen. “Dit zouden ze in elk hotel moeten doen”, klinkt het bij de maker van de video.

