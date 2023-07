Vlaamse KLJ-groep aangevallen door jongeren met bivakmutsen in Bouillon, kamp meteen afgebroken

Een kamp met zo’n 130 kinderen en jongeren uit het Oost-Vlaamse Nevele is vrijdagavond aangevallen door lokale jongeren. Er werd gevochten, en er zou ook gedreigd zijn met messen. Het kamp werd inmiddels in allerijl afgebroken, de jongeren keren zaterdag sneller dan gepland terug naar huis.

Het kamp van de KLJ Nevele was tot vrijdag voorspoedig verlopen. Maar vrijdagavond, na het einde van de laatste activiteiten en toen alle leden zich hadden teruggetrokken in hun tenten, gooiden enkele lokale jongeren eerst wat voetzoekers en bommetjes op het terrein.

Even later kwam een aantal jongeren met bivakmutsen het kamp binnengelopen, waar ze voor veel paniek zorgden. Er werd gevochten, en er zou ook gedreigd zijn met messen, maar er werd niet gestoken. De politie van Bouillon kwam ter plaatse, en kon na een zoektocht enkele verdachten oppakken. Zij zouden later verhoord worden.

Omdat de leiding in shock was, werd het KLJ-kamp zaterdagvoormiddag in allerijl al volledig afgebroken. In de late namiddag keren alle kinderen en jongeren terug naar Nevele. Daar zal voor psychologische ondersteuning worden gezorgd, die de jongeren ook ter plaatse al hebben gekregen.