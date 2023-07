Gepensioneerde Gareth Bale onthult opvallende reden waarom het misliep bij Real Madrid: “Ik wilde gewoon voetballen”

Gareth Bale amuseert zich tegenwoordig op de golfbaan. De Welshman hing in januari de voetbalschoenen aan de haak en is nu in een interview uitgebreid teruggekomen op zijn carrière, met een opvallende passage over Real Madrid.

In 2013 plukte De Koninklijke hem weg bij Tottenham voor 100 miljoen euro. Met Real won Bale vijf keer de Champions League, drie keer La Liga en een keer de Copa del Rey. Maar de lange tijd duurste voetballer ter wereld had ook een haat-liefderelatie met de Madrileense fans. Hij werd - zeker toen blessures de kop opstaken - regelmatig uitgefloten.

En Bale liet zich ook niet bepaald veel zien in de Spaanse hoofdstad, laat staan dat hij publiek Spaans sprak. “Dat is waarschijnlijk een belangrijke reden waarom de Spaanse pers zo slecht over mij schreef”, stelt Bale bij. “Je tekent als een Galactico en de journalisten verwachten dat je overal verschijnt, maar ik was het tegenovergestelde. Ik wilde gewoon voetballen en me vervolgens terugtrekken. Ik kon wel Spaans spreken, maar dat wilde ik niet. Gewoon omdat ik alles privé en rustig wilde houden. Misschien is dat waarom ik werd aangevallen door de media, want ik gaf niet veel. Ze begrepen me waarschijnlijk niet als persoon.”

© AP

En dus was het soms afzien voor de Welshe aanvaller. “Ik wilde voor dit prachtige shirt spelen en heb geweldige momenten meegemaakt, maar er waren ook moeilijke tijden toen ik werd uitgefloten en uitgejouwd. De eerste keer dat het gebeurde was ik nog best jong en wist ik niet hoe ik met alle druk en verwachtingen moest omgaan. Ik heb echter mijn karakter getoond en laten zien dat ik kan vechten. Ik heb geleerd om met de druk om te gaan en het allemaal niet zo serieus te nemen. Het is voetbal en dus niet alsof er iets mis is in je familie of met iemands gezondheid. Ik heb geleerd om de wedstrijd in het stadion of op het trainingscomplex te laten.”