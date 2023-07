VIDEO. Wat kan Tadej Pogacar niet? Tourfavoriet laat zien dat hij ook een aardig pakje kan basketballen

Tadej Pogacar is een man met vele talenten. Hij kan ongelooflijk hard met een fiets rijden, danst al eens graag, zou een tweede job als komiek kunnen hebben én heeft wel wat met basketbal. De Sloveen - in navolging van basketbalster Luka Doncic - knalde voor de achtste etappe van de Tour een bal losjes door het net in startplaats Libourne. “Ik sta hier wel onder druk”, had Pogacar nochtans vlak ervoor gezegd.