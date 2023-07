Vrouw neemt Uber in Costa Rica, maar schrikt zich een bult als ze rekening krijgt: “Mijn vakantie viel even in duigen”

De Amerikaanse Dominique, die graag de wereld rondreist, schrok zich een bult toen ze afgelopen week haar bankrekening bekeek. Ze had een Uber genomen in Costa Rica en deed een rit waarvoor ze normaal maar 55 dollar moest betalen. Maar het bedrag dat van haar rekening was gegaan, klopte in geen meter met de afstand die ze had afgelegd. “Mijn bank had het bedrag niet omgerekend toen ze de transactie deden”, vertelt ze. “Ik kon vier dagen lang niets meer doen. Mijn vakantie viel even in duigen.”