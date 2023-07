Huis van Delhaize-CEO gevandaliseerd: “Onaanvaardbaar, dit gaat veel te ver”

De privéwoning van Xavier Piesvaux, de CEO van Delhaize België, is vrijdagnacht gevandaliseerd. Dat laten de activisten die verantwoordelijk zijn voor de actie weten, en Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver bevestigt de feiten. “We gaan klacht indienen”, zegt hij.

Op onduidelijke foto’s van de actiegroep is te zien hoe een gevel van Piesvaux’ huis onder de groene verf zit. Werknemers in hun privéleven belagen “gaat veel te ver en is onaanvaardbaar”, zegt Dekelver. “We kunnen deze vandalenstreken, die niet te rechtvaardigen zijn, niet aanvaarden.”

Bij Delhaize is een zwaar sociaal conflict aan de gang sinds de supermarkt bekendmaakte de 128 eigen winkels te willen verzelfstandigen.