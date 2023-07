Silverstone maakt zich op voor natte kwalificaties, Leclerc snelst in laatste training

Charles Leclerc reed met zijn Ferrari de snelste tijd in de laatste vrije training voor de GP van Groot-Brittannië. Halfweg de sessie begon het te regenen en ook de kwalificaties, die om 16 uur beginnen, riskeren nat te worden.

De twintig F1-rijders probeerden in het begin van de vrije trainingen zoveel mogelijk droge rondjes af te leggen, in de wetenschap dat er regen in de lucht hing. Charles Leclerc (Ferrari) stond bovenaan de tabellen toen het water uit de lucht viel en verbeteringen onmogelijk werden.

Opmerkelijk was andermaal Alex Albon. De Thaise Brit was vrijdag al twee keer derde met zijn Williams en palmde nu de tweede stek in. Red Bull moest vrede nemen met P8 voor Max Verstappen en P14 voor Sergio Perez.

De meeste coureurs kwamen naar het eind van de sessie toch weer op de baan om de intermediate-banden te voelen. Dat bevestigt dat ze er ernstig rekening mee houden dat ook de kwalificaties op die banden verreden moeten worden.

Zhou Guanyu reed amper door problemen met zijn power-unit. (mc)