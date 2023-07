Discussie over ‘duimpje omhoog’ wordt kostelijke grap: landbouwer moet 75.000 euro betalen

In maart 2021 kwamen het graanbedrijf South West Terminal en de boeren Bob en Chris Achter uit de Canadese provincie Saskatchewan overeen om 86 ton vlas te (ver)kopen aan 17 dollar per bushel, voor levering in november. Het bedrijf stelde aan die voorwaarden ook een contract op, dat een vertegenwoordiger via sms naar Chris Achter stuurde met de melding “Please confirm flax contract” (“Bevestig aub vlascontract”). De boer reageerde daarop met de emoji van een opgestoken duimpje.

In november stond de prijs van vlas echter aan 41 dollar per bushel, en de broers-Achter voerden de levering (die hen bij verkoop aan andere klanten aan de veel hogere prijs veel meer geld zou opleveren) nooit uit. South West Terminal spande daarop een rechtszaak aan.

Emoji

Volgens een vertegenwoordiger van het bedrijf werden contracten met de broers-Achter wel vaker op die informele manier afgeklopt. Het enige verschil is dat ze dan reageerden met “‘Ok’, ‘Yup’, of ‘Ziet er goed uit’, niet met een emoji”.Volgens Chris Achter bedoelde hij met het duimpje dan ook enkel dat hij het contractvoorstel goed had ontvangen, niet dat hij akkoord ging met de inhoud.

“Toestaan dat een eenvoudige emoji gelijkstaat aan aanvaarding zou een stortvloed aan rechtszaken uitlokken”, aldus hun advocaat. “Dan zal je rechtszaken zien waarin de rechtbank moet bepalen wat allerlei emoji’s betekenen. Wat betekent bijvoorbeeld een ‘vuistje’-emoji? Of een ‘handdruk’-emoji?”

75.000 euro

De rechter ging echter niet mee in die argumentatie, en heeft geoordeeld dat de overeenkomst “toch zeker verbaal” werd gesloten. “Op basis van wat waarschijnlijk is, ben ik ervan overtuigd dat Chris het contract heeft goedgekeurd net zoals hij dat in het verleden ook altijd deed.” De broers moeten South West Terminal bijgevolg 82.000 dollar (zo’n 75.000 euro) betalen, plus interest en de kosten voor het niet-geleverde vlas.