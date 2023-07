Wout van Aert dolt voor Tourrit die hem op het lijf geschreven is: “Met Alpecin is het oppassen, die wijken af van hun lijn”

“Gisteren was het niet zo aangenaam hoor”, aldus de renner van Jumbo-Visma over zijn ‘rustdag’ in de zevende etappe. “Het was 35 graden en we reden nog steeds 45 gemiddeld, dus. Het was een keer aangenaam om het rustiger aan te doen en het mentaal verstandiger aan te pakken. Vandaag? Het is een mooie rit, die me zou moeten liggen. Het zal een sprint worden voor mannen die nog iets overhebben. Daar hoor ik normaal bij, we zijn ambitieus vandaag. Het is alleszins een lastige sprint bergop.”

Mathieu van der Poel wordt genoemd als een van de uitdagers van Van Aert, maar het kan zomaar zijn dat Jasper Philipsen voor z’n vierde dagzege gaat. Dat liet Van der Poel ook weten voor de start. “Als Jasper de benen heeft, doe ik opnieuw een lead-out”, klonk het.

© EPA-EFE

“Het is enorm indrukwekkend wat Jasper hier doet, met drie zeges op rij. Het gebeurt wel eens meer in de Tour dat er één sprinter bovenuit steekt, maar momenteel 100 procent scoren… Chapeau”, aldus Van Aert. “Of ik me tussen die trein van Alpecin-Deceuninck ga gooien? Ja, het is oppassen hé. Ze durven al eens van hun lijn afwijken (lacht). Maar ik doe mee, want ik heb mijn zinnen hierop gezet. Het is rit voor mij, met een zware finale. Of Tadej Pogacar gaat meedoen voor de boni’s? Ja, met hem weet je het nooit. Hij zal zich zeker mengen las hij er voorin bij is.”

Wie het zich nog herinnert: Philipsen knalde naar zijn eerste ritzege na een duel met Van Aert, die moest inhouden om niet in aanraking te komen met de dranghekken.