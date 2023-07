Shericka Jackson wint Jamaicaanse selecties voor WK atletiek met beste wereldjaarprestatie op 100m

Shericka Jackson heeft vrijdag in de hoofdstad Kingston de Jamaicaanse selecties voor het WK van volgende maand in Boedapest gewonnen met een beste wereldjaarprestatie op de 100 meter bij de vrouwen.

De 28-jarige Jackson klokte 10.65, de op vier na snelste tijd aller tijden. Daarmee deed ze beter dan de 10.71 die de Amerikaanse Sha’Carri Richardson tijdens de Amerikaanse selecties in Eugene op de tabellen zette. Jackson verbeterde eveneens haar persoonlijk record met zes honderdsten van een seconde.

De vicewereldkampioene haalde het in Kingston van Shashalee Forbes (10.96) en Natasha Morrison (10.98). Zij plaatsten zich alle drie voor de wereldkampioenschappen in de Hongaarse hoofdstad (19-27 augustus). Als regerend wereldkampioene is Shelly-Ann Fraser-Pryce automatisch gekwalificeerd voor het WK. Zij deed dan ook niet mee aan de Jamaicaanse selecties. Elaine Thompson-Herah, tweevoudig olympisch kampioene op de afstand, kwam in 11.06 niet verder dan de vijfde plaats.