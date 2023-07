AAN DE START. Mathieu van der Poel mogelijk niet voor eigen succes, wel opnieuw lead-out voor Jasper Philipsen: “Groene trui is het grote doel bij ons”

Jasper Philipsen: “Welk plan het wordt? Dat zullen we nog wel zien”

Drie etappezeges heeft Jasper Philipsen al op zijn naam staan in deze Tour. Vandaag kan daar een vierde bijkomen. Al is het nog niet zeker of er wel voor de ritzege gesprint wordt straks. “We hebben een aantal scenario’s in ons hoofd voor vandaag”, aldus de Vlam van Ham. “We proberen een duidelijk plan te hebben. Welk plan het wordt? Dat zullen we nog wel zien. Het zal geen gemakkelijke rit zijn vandaag, maar op zich ligt zoiets ons ook wel. We moeten er opnieuw voor gaan en voor vechten. Door die ritzeges ligt er nu meer druk op mij. Makkelijker wordt het dus zeker niet. Ik moet gefocust blijven, kleine foutjes worden meteen afgestraft. We moeten dus scherp blijven.

Mathieu van der Poel: “Als Jasper de benen heeft, zal ik zijn lead-out zijn”

“Als er een grote vlucht wegrijdt, zal ik zeker proberen om mee te zijn. Al zal dat niet zo vanzelfsprekend zijn. De start is namelijk niet zo pittig als de voorbije dagen. Jasper en ik hebben er al eens over gepraat dat ik zou sprinten. Hij is ook de eerste die zal toegeven dat ik dat kan, maar het is belangrijker voor hem om punten te pakken voor de groene trui. Dat is het grote doel. Mijn kans komt later wel. Als hij de benen heeft, zal ik zijn lead-out zijn. Gisteren leek het op een makkelijke etappen, maar die laatste kilometers waren echt zwaar.”

Caleb Ewan: “De aankomst vandaag ligt me”

Winnen deed Caleb Ewan nog niet in deze Ronde van Frankrijk. Wel was hij er al heel dichtbij. Een zelfvertrouwen geen gebrek dus bij de Australiër die vandaag hoopt het zegegebaar te kunnen maken. “Als het uitdraait op een sprint, dan heb ik een goeie kans. Zo’n hellende aankomst ligt me. Al zal het er ook vanaf hangen hoe goed ik me nog voel aan de finish. De hitte is niet zo’n probleem voor mij. Ik ben het gewoon om in zulke omstandigheden te trainen. Het is dan zaak om goed te eten en te drinken. Het is lastig voor iedereen.”

“We zullen moeten afwachten wat er met de vlucht van de dag zal gebeuren. Als er een grote, sterke groep wegrijdt, zal het lastig worden om die te controleren. Hopelijk wordt het een klein groepje dat wegrijdt.”

Mads Pedersen: “Nu Philipsen al drie ritten heeft gewonnen, is het misschien aan Van der Poel”

Wie minder vertrouwen heeft in zijn sprint vandaag, is Mads Pedersen. De Deen van Lidl-Trek gelooft niet dat het op een sprint zal uitdraaien. “De laatste 70km zijn best wel lastig. Daarom is het lastig om te voorspellen of het een sprint wordt of niet. Je moet al een van de “lichtere” sprinters zijn als je wil dat je hele team controleert. Dat gaat vandaag niet gemakkelijk zijn. Ik geloof niet dat het vandaag een sprint wordt. Nu Philipsen al drie ritten heeft gewonnen, is het misschien eens aan Mathieu van der Poel. Dat betekent dat de ontsnapping meer kans heeft.”

“Ik heb de vorm te pakken die ik wou hebben. Maar je moet niet vergeten dat we in de Tour zitten, en de andere jongens zijn ook erg snel. Het is niet gemakkelijk om alles in de juiste plooi te laten vallen. En dat is voorlopig ook nog niet gelukt. Misschien mis ik wat snelheid in de sprint, maar de sprints die er tot nu toe zijn geweest kwamen er na makkelijke etappes. Dat ligt me niet helemaal. Voor mij mag de koers wat harder zijn. Ik zal het altijd lastig hebben om deze mannen te kloppen. Alles moet echt perfect zijn daarvoor. Het is wat het is. De Tour is nog lang. Vorig jaar duurde het ook dertien etappes voor ik won. Er is dus nog tijd.”

Phil Bauhaus: “Mijn favoriet? Ik hoop iemand van ons team”

“Ik verwacht eerder een sprint met een select groepje. Ik ga mijn best doen, maar we hebben nog andere mannen die dit aankunnen, zoals Fred Wright. We gaan het zien op het einde en praten om te zien wie de benen heeft. Mijn favoriet? Ik hoop iemand van ons team. Matej Mohoric kent dit soort ritten, Nikias Arndt is ook een kaart voor ons.”

Stefan Küng: “Hangt af van hoe Wout en Mathieu zullen koersen”

“Het hangt er vandaag een beetje vanaf hoe mannen als Mathieu en Wout koersen of we een sprint krijgen. Als er een interessante ontsnapping ontstaat, sluit ik misschien wel aan. Maar niet met een groepje van vier.”