Justine Henin in voetsporen der groten met ontvangst prestigieuze tennistrofee: “Ze verdient deze prijs dubbel en dik”

Justine Henin ontvangt zaterdag op de ITF World Champions Awards in het Victoria and Albert Museum (V&A) in Londen de prestigieuze ITF Philippe Chartrier Award. Met die prijs, vernoemd naar de voormalige voorzitter van de ITF, eert de Internationale Tennisfederatie sinds 1996 een persoon of een organisatie die op en naast de courts een uitzonderlijke bijdrage aan de tennissport leverde.