OLS start met vertraging: “Alle schutterijen gelijke kansen geven”

Born

Het OLS in het Nederlands-Limburgse Born begint met een halfuur vertraging. “Om alle schutterijen gelijke kansen te geven, wachten we tot de zon achter de laatste schietbomen is verdwenen”, luidt de uitleg. De schutterijen uit Stokkem, Ellikom en Niel-bij-As nemen het in de finale op tegen 27 andere schutterijen. Iedere vereniging vaardigt zes schutters af die elk drie bölkes van 1,5 kubieke centimeter moeten afschieten. Als een schutter mist is de schutterij uitgeschakeld. De winnaar mag volgend jaar het Oud Limburgs Schuttersfeest organiseren.