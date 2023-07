België vraagt uitlevering Sam H. aan Noorwegen: “Kan even duren als hij niet instemt”

Ons land heeft de uitlevering van Sam H. uit Leopoldsburg gevraagd aan Noorwegen. Daar werd de 30-jarige ex-militair vrijdagavond gearresteerd na een dreigvideo aan premier De Croo. Wanneer de man in ons land verhoord kan worden, hangt af van de uitlevering. “En of hij hiermee instemt”, zegt woordvoerder Van Der Sypt van het federaal parket. Tijdens de huiszoeking op zijn adres in Leopoldsburg werden noch wapens noch munitie gevonden.

De federale recherche heeft tot vrijdagavond laat het huis van Sam H. doorzocht in de Roy de Bliquylaan in Leopoldsburg. In de militaire wijk huurde hij nog een huis van CDSCA van Defensie, ook al kreeg hij recent gedwongen ontslag. Hij leefde er met zijn kat. Het terreuronderzoek van het federaal parket moet uitwijzen in hoeverre de terroristische dreiging reëel was. In zijn huis gingen de speurders op zoek naar bewijsmateriaal. “Bij de doorzoeking van de woning werden geen wapens, geen munitie en geen explosieven aangetroffen”, bevestigt Eric Van Der Sypt van het federaal parket.

© Boumediene Belbachir

De federale recherche zet vandaag, zaterdag, het speurwerk voort naar de handel en wandel van verdachte.

Arrestatie

Het is nog onduidelijk wat de 30-jarige Sam H. bezielde en waarom hij op vrijdagochtend vanuit een bos in Noorwegen een dreigvideo de wereld instuurde. In dat filmpje vuurde hij vier kogels af op een foto van premier Alexander De Croo en hij kondigde een bloedvergieten aan. De dreigende taal van de man werd meteen ernstig genomen, temeer omdat al snel bleek dat hij mentale problemen had en een extreemrechts gedachtegoed zou aanhangen.

Het internationaal onderzoek wees uit dat Sam H. zich wel degelijk in Noorwegen bevond, zoals hij ook vertelde in zijn video. Uit onderzoek bleek dat hij dinsdagavond op het vliegtuig was gestapt.

Volgens het persagentschap Belga is de ex-militair uit Leopoldsburg in de Noorse hoofdstad Oslo zijn gearresteerd. Hij zou zijn ingerekend na dreigend gedrag in een winkel, ergens in het westen van Oslo.

Ons land heeft aan Noorwergen de uitlevering gevraagd van de man. “De procedure is bezig en de snelheid hangt af van het feit of de verdachte instemt met de uitlevering”, zegt Eric Van Der Sypt van het federaal parket. Het verhoor van de Kampenaar kan pas gebeuren wanneer hij in ons land is aangekomen.