VIDEO. Gezien, Lionel Messi? Argentijn pakt tegen Inter Miami uit met briljante rabona (en het was niet zijn eerste keer)

De beelden:

Vorig seizoen lukte het wel voor het duo van Austin FC. Toen deed Fagúndez de netten trillen na een rabona van Driussi:

Inter Miami stelt Messi op 16 juli officieel voor

Lionel Messi wordt op zondag op 16 juli bij zijn nieuwe club Inter Miami officieel voorgesteld, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

Het evenement werd ‘The Unveil’ gedoopt en zal in het stadion van de club gehouden worden. Het DRV PNK Stadium is in Fort Lauderdale gelegen, ten noorden van Miami. Ook mede-eigenaar David Beckham zal dan aanwezig zijn.

Vijf dagen later zou Messi al zijn debuut kunnen maken tegen het Mexicaanse Cruz Azul in de kersverse Leagues Cup, een toernooi tussen teams uit de Noord-Amerikaanse Major League Soccer en Mexicaanse eersteklassers. In de MLS staat Inter Miami in de Eastern Conference op de laatste plaats.