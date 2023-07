Na 45 jaar doorbraak in moord op zwanger Duits meisje: DNA wijst naar Amerikaanse soldaat die al die tijd verdacht werd

Na 45 jaar is er een doorbraak in het onderzoek naar de moord op een Duits meisje in 1978. DNA-onderzoek wijst uit dat een Amerikaanse soldaat – die al die tijd de hoofdverdachte was – de moord effectief gepleegd zou hebben. Dat meldt ABC News.

Op 20 april 1978 werd in het Duitse Schweinfurt, in het noorden van de deelstaat Beieren, het lichaam van de 18-jarige Cornelia Hümpfer gevonden, met 14 messteken in de nek en rug. De Amerikaanse soldaat Tommy Molina (destijds 24) werd meteen verdacht van de moord: hij was gestationeerd in een nabijgelegen basis, en ten tijde van de moord werd zijn wagen gezien nabij de plaats delict. Hij werd verhoord, maar bij gebrek aan bewijs vrijgelaten. De moord bleef onopgelost.

In 1996 kwam Molina opnieuw in het vizier van het Duitse gerecht: Molina zou in een dronken bui aan zijn toenmalige echtgenote hebben opgebiecht dat hij Hümfer vermoord had, omdat ze ermee dreigde hun affaire en haar zwangerschap bekend te maken. Molina werd opnieuw verhoord, maar moest ook opnieuw vrijgelaten worden bij gebrek aan hard bewijs.

Door technologische vooruitgang werd in 2020 echter een nieuwe poging gedaan worden om een doorbraak te forceren. Met succes: ditmaal kon worden vastgesteld dat het DNA van Molina zich bevond op cruciale delen van de kledij van Hümpfer. De inmiddels 69-jarige man werd eind juni opgepakt in Nebraska. Duitsland heeft om zijn uitlevering verzocht, hij riskeert 15 jaar gevangenisstraf.