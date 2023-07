VIDEO. Te uitgeput om nog te juichen na zeven matchballen: Oekraïense zorgt voor historische partij op Wimbledon

Lesia Tsurenko staat in de vierde ronde van Wimbledon. De Oekraïense nummer 60 van de wereld moest daarvoor wel tot het gaatje gaan tegen Ana Bogdan (WTA 57). De twee speelden namelijk de langste beslissende tie-break ooit in Londen: 20-18. Bij het zevende matchpunt en 28 minuten was het raak voor Tsurenko, die zelf vijf matchpunten overleefde. Na een rally van 26 slagen had ze niet eens de energie nog om te juichen...