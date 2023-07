Supertalent Victor Wembanyama wordt bij NBA-debuut zwaar vernederd (x3): “Ik had geen idee wat ik daar stond te doen”

De 19-jarige Fransman werd onlangs als eerste gekozen in de NBA Draft door de San Antonio Spurs. ‘Wemby’ werd al een jaar lang extensief gevolgd door het sociale media-team van de Amerikaanse basketbalcompetitie en allerhande analisten/scouts zagen hem aan het werk in de Franse eerste klasse. De hype was dus groot en er werd halsstarrig uitgekeken naar zijn eerste optreden in de Summer League, tegen het Charlotte van nummer twee Brandon Miller.

De Spurs wonnen de clash (76-68) en Wembanyama toonde flitsen van zijn talent. Hij pakte onder andere uit met vijf blocks, naast acht rebounds en drie assists.

De Fransman miste echter ook elf van zijn dertien schoten, goed voor 9 punten. En er waren best wel wat pijnlijke momenten. Zo gooide hij een ‘air ball’ bij een driepunter, werd hij gruwelijk voorbij gedribbeld door Miller en werd hij op een poster gezet na een dunk van Kai Jones.

“Het was een speciaal moment, mijn debuut”, aldus Wembanyama na afloop. “En een eer om dit shirt voor de eerste keer te dragen. Ik ben blij dat we de match gewonnen hebben maar als ik eerlijk ben moet ik toegeven dat ik geen idee heb wat ik aan het doen was op het veld. Ik probeer hiervan te leren voor de volgende wedstrijden. Het belangrijkste is om klaar te zijn voor de start van het seizoen. Dat zijn 82 wedstrijden en ik was nu elke keer kapot als ik naar de bank moest.”

