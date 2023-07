VIDEO. Chapeau dat ze zo kalm bleef: zieke toptennisster Paula Badosa onderdeel van bizarre persconferentie op Wimbledon

De nieuwbakken vriendin van Stefanos Tsitsipas (ATP 5) zag er duidelijk ziekjes uit toen ze aanschoof voor de verplichte persbabbel, maar die draaide al snel in de soep. Badosa werd door een journalist gefeliciteerd met haar overwinning...

“Ik heb verloren”, antwoordde de Spaanse, maar de man ging vrolijk verder. “Je hebt een aantal wedstrijd gemist door een blessure. Kan je ons vertellen hoe het zit met je gezondheid en zelfvertrouwen?” Waarop Badosa herhaalde dat ze de partij niet gewonnen had en de man zijn vraag doodleuk herhaalde. “Wel, ik heb net opgegeven dus ik hoopte me beter te voelen”, was het antwoord van de 35-jarige tennisster.

Badosa gaf ook verstek voor het dubbeltoernooi en mixed dubbeltoernooi, met Tsitsipas. De Griek zit nog wel in het toernooi nadat hij publiekslieveling Andy Murray uitschakelde. Of zijn vriendin later vandaag in de spelersbox zal zitten, is zeer de vraag wegens haar ziekte. Bovendien zorgde Badosa eerder op het toernooi voor een virale video toen ze zich stoorde aan het gedrag van vader/coach Apostolos Tsitsipas.