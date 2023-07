Hoe Mathieu van der Poel ervoor zorgde dat Biniam Girmay (ondanks misbaar) Jasper Philipsen niet aanviel na Toursprint

Zijn ploeg Intermarché-Circus-Wanty ging samen met het Astana van nummer twee Mark Cavendish verhaal halen bij de jury, maar zonder succes. Volgens de juryleden reed Philipsen zijn sprint zuiver genoeg en was er geen reden tot diskwalificatie. Girmay maakte misbaar bij het overschrijden van de finish, maar sprak dan niet meteen slecht over Philipsen.

“Wat me vandaag gelukkig maakte, is dat ik heb laten zien dat ik mee kan doen voor een ritzege in de Tour”, aldus de Eritreeër in een persbericht van zijn ploeg. “Nog belangrijker is dat ik veilig over de streep ben gekomen. In een gevaarlijke sprint als die van vandaag is het belangrijk dat iedereen de regels respecteert en in een rechte lijn naar de finish sprint. Ik voelde me echt in gevaar toen ik met mijn voet een hek raakte, dat had een nachtmerrie kunnen zijn voor mij en iedereen die achter mij kwam. Maar nogmaals: ik ben trots op mijn eerste podium ooit in de Tour.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Hek van de dam”

Ploegleider Aike Visbeek sprak in iets minder algemene termen. “Onze sprinter kon zijn sprint niet maken, en hij werd derde. Dat doet pijn. Met een diskwalificatie van Philipsen hadden we echter niet veel opgeschoten, maar het hek is nu wel van de dam bij de sprinters. Biniam raakte met zijn schoen het hek, dat liep gelukkig net goed af. Dit is niet veilig sprinten. Hij is de beste sprinter van het moment, met de beste lead-out. Hij kan rechtdoor en dan is mijn vraag: waarom ga je niet rechtdoor? We hebben het heel vaak over veiligheid, en nu valt er op drie sprints wat aan te merken. Ik heb nu met een teleurgestelde en boze Biniam te maken, die denkt: oh, moet het zo?”

Dat Girmay de naam van Philipsen niet in de mond nam na de finish verbaasde de Nederlander niet. “Hij zegt wat anders dan tegen mij. Dat hij niets zegt, stamt uit de Giro van vorig jaar. Hij heeft vorig jaar iets gezegd over Mathieu van der Poel en hij werd toen als bad boy neergezet in de media, dus vanaf dat moment heeft hij besloten om niets meer over collega’s te zeggen. Maar je moet niet ook vergeten dat hij heel hard gevallen is in de Ronde van Vlaanderen.”

Girmay zei destijds het volgende nadat hij en Van der Poel een vlucht niet met een ritzege konden bekronen. “We werkten goed samen maar iedereen keek naar Mathieu en naar mij. Het is onmogelijk om dan op alles te blijven reageren. Helaas gebeurt dat, maar ik ben blij met mijn prestatie.” Waarop de Nederlander cynisch reageerde met een tweet.