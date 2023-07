Team USA zonder supersterren naar WK basket, maar ploeg van twaalf barst nog altijd van het talent

In de selectie van twaalf spelers van bondscoach Steve Kerr, ook de coach van Golden State, zijn Tyrese Haliburton (Indiana), Anthony Edwards (Minnesota), Brandon Ingram (New Orleans) en Jaren Jackson Jr (Memphis) de bekendste namen. Paolo Banchero (Orlando), de Rookie van het Jaar, is ook van de partij.

De andere geselecteerden zijn Jalen Brunson (New York), Austin Reaves (LA Lakers), Mikal Bridges (Brooklyn), Josh Hart (New York), Cameron Johnson (Brooklyn), Walker Kessler (Utah) en Bobby Portis (Milwaukee).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het WK gaat van 25 augustus tot 10 september door in de Filipijnen, Japan en Indonesië. De Verenigde Staten werden in de poulefase ondergebracht in groep C met Nieuw-Zeeland, Jordanië en het Griekenland van superster Giannis Antetokounmpo (Milwaukee). De tweevoudig MVP van de NBA is nog onzeker na een recente knieoperatie.

De Amerikanen, in het verleden vijfvoudig wereldkampioen, zijn traditioneel een van de favorieten voor het goud. Het vorige WK, in 2019 in China, liep voor Team USA echter uit op een teleurstelling, met de uitschakeling door Frankrijk in de kwartfinales. Spanje zou uiteindelijk zijn tweede wereldtitel veroveren.

De Amerikanen bereiden zich op het WK voor met vriendschappelijke interlands tegen Slovenië (12 augustus) en Spanje (13 augustus).