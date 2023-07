Belgian Cats opnieuw in eigen huis? België wil kwalificatietornooi voor Olympische Spelen organiseren in Antwerpen

België stelt zich officieel kandidaat als organisator van een van de pre-olympische toernooien voor vrouwenbasketbal in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Dat bevestigde Koen Umans, Secretaris-Generaal van de Basketbal Vlaanderen vrijdag.

Dankzij de winst op het Europees kampioenschap op 25 juni verzekerden de Belgian Cats zich van een ticket naar de kwalificatietoernooien. Een van die vier toernooien vindt plaats in Ljubljana in Slovenië, de locatie van de drie andere toernooien staat nog niet vast. Ons land wil in ieder geval een van die kwalificatietoernooien organiseren. Volgens Umans wil de basketbalbond het evenement van 8 tot 11 februari laten plaatsvinden in de Lotto Arena in Antwerpen, een zaal met plaats voor 5.300 basketballiefhebbers.

Voor de pre-olympische toernooien worden vier groepen van vier teams gevormd. De beste drie teams van elke groep kwalificeren zich voor de Olympische Spelen. De Verenigde Staten, huidig wereldkampioen, en Frankrijk hebben zich al gekwalificeerd maar nemen desondanks nog deel aan de selectiewedstrijden. In hun groepen mogen maar twee extra ploegen zich klaarmaken voor de Spelen. Op 9 september duidt de internationale basketbalfederatie FIBA de gaststeden aan.

Ons land, dat zich vorige maand voor het eerst in de geschiedenis tot Europees kampioen kroonde, mag naast Frankrijk samen met vier andere Europese landen meedoen aan de FIBA Women’s Olympic Qualifying Tournaments. De Belgian Cats krijgen daarin het gezelschap van Spanje, Hongarije (dat door Frankrijk werd geklopt op het EK in de strijd om het brons), Servië en Duitsland.

In 2020 organiseerde ons land al eens een pre-olympisch toernooi. Voor de Spelen van Tokio vond toen in Oostende een kwalificatietoernooi plaats. Daar konden de Cats voor de ogen van 6.000 toeschouwers een ticket bemachtigen voor de Spelen, waar ze uiteindelijk zevende werden.