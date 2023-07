VIDEO. Ook supporterscafé ’t Dorp in Ham jubelt om Philipsens hattrick

Derde ritzege voor Jasper Philipsen, derde uitbarsting van blijdschap in Ham. Ditmaal ook in supporterscafé ’t Dorp, dat in tegenstelling tot bij zijn twee voorbije etappezeges ditmaal wel geopend was.

Een twintigtal aanwezigen besloot de live-uitzending niet van thuis uit te zetel te volgen, maar in de slotkilometers steun te zoeken bij elkaar. Zaterdag verwacht Benny Vanderheyden, secretaris van de Fanclub Jasper Philipsen, dat Café ’t Dorp afgeladen vol zal zitten voor de vierde sprintkans in deze Tour.

“Omdat Sporza een reporter naar ons supporterscafé in Ham stuurt, hebben wij de leden via onze nieuwsbrief opgeroepen om in groten getale aanwezig te zijn. Maar eigenlijk is iedereen welkom. Wij willen tonen dat Ham als één team achter Jasper staan”, zegt Vanderheyden, die verklapt dat fanclub nog grootse plannen heeft later deze Tour.

“In het slotweekend gaan we vanuit Café t’ Dorp iets speciaals maken van de laatste drie Touretappes. Waarbij we met name zullen toewerken naar de slotrit op de Champs-Élysées.” (roro)