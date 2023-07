Let op met boeken: Ryanair-tickets fors duurder in dagen voor en na staking

Wie in de dagen net voor of net na het stakingsweekend vliegt, zal daarvoor een pak meer moeten betalen. Door de grotere vraag schieten de prijzen omhoog.

Van Charleroi naar Rome vliegen op donderdag 13 juli, kost bij Ryanair meer dan 350 euro als je nu boekt. Op vrijdag 14 juli is dat 211 euro. Ter vergelijking: dezelfde vlucht kost twee weken later nog maar 70 euro. Ook bij andere bestemmingen zie je gelijkaardige prijsverschillen.

Nu is een vlucht zo kort op voorhand boeken altijd wel wat duurder dan een ticket dat je eerder aankoopt. Maar het is duidelijk dat heel wat mensen met tickets voor zaterdag of zondag nog op zoek gaan naar een alternatief in de buurt van de geplande afreisdatum. Nochtans raden consumentenorganisaties aan om eerst af te wachten of je vlucht ook écht wegvalt, want dan heb je recht op een gratis omboeking.

Een nieuwe afreisdatum selecteren is overigens los van de vaak hogere ticketprijzen al niet gratis: je betaalt bij Ryanair standaard 45 euro per ticket aan wijzigingskosten als je op eigen houtje een nieuwe datum zoekt. (kba)