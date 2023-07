Tim Brys en duo Vyvey-Van Zandweghe roeien zich naar halve finales wereldbeker van Luzern

Brys werd derde in zijn kwartfinale en dat volstond net voor een tickets voor de halve finales. De Gentse roeier werd enkel geklopt door regerend wereldkampioen Olivier Zeidler uit Duitsland en Ryata Arakawa uit Japan. Die laatste pakte in de vorige manche van de wereldbeker in Varese al het brons, Brys werd toen vierde.

De lichte dubbeltwee van Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe kon zich ook plaatsen voor de halve finales. Zij bleven in hun herkansing Noorwegen 27 honderdsten voor voor winst. Vyvey, die momenteel Marlon Colpaert vervangt om de beste samenstelling te zoeken met het oog op de Olympische Spelen, mikte samen met Niels Van Zandweghe op een plek in de top twaalf bij hun debuut als ploeg.

Colpaert, die in de categorie van de lichte skiff deelneemt, komt zaterdag in actie in de C-finale (voor de plaatsen 13 tot 18). Hij werd vierde in zijn herkansing, waarvan enkel de snelste drie naar de halve finales konden doorstoten.

De andere dubbeltwee van Aaron Andries en Tristan Vandenbussche, die net terug is na afwezigheid door een blessure, werd uitgeschakeld na een derde plaats in hun herkansing, waarvan enkel de beste twee door mochten. Het duo, huidig wereldkampioenen bij de U23, vaart zaterdag de C-finale.

Gaston Mercier en Ruben Claeys werden bij de twee zonder stuurman naar de D-finale verwezen, nadat ze in hun kwartfinale als zesde en laatste finishten.