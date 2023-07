Benny Munters is al 37 jaar aan de slag op Royal Limburg in Houthalen. Aanvankelijk als kok, maar iedereen kent hem vooral als caddiemaster. — © Raymond Lemmens

Hij is een gediplomeerd kok, was reservekeeper van SK Tongeren en kroonde zich tot Belgisch kampioen golf. Maar de strafste verhalen dankt Benny Munters (63) aan zijn job als caddiemaster op Royal Limburg in Houthalen. Zet u schrap voor een rondje golf langs Jacky Ickx en het (Nederlandse) koningshuis.