Racistische dader van schietpartij El Paso tot 90 keer levenslang veroordeeld

De man die bijna vier jaar geleden 23 mensen doodschoot in een winkel in El Paso, in de Amerikaanse staat Texas, is vrijdag veroordeeld tot negentig opeenvolgende levenslange gevangenisstraffen. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

De intussen 24-jarige dader had in februari voor de federale rechtbank schuldig gepleit aan de 90 aanklachten tegen hem, waaronder “racistische misdrijven met de dood tot gevolg”.

Patrick Crusius had in augustus 2019 het vuur geopend in een filiaal van de winkelketen Walmart, in de grensstad El Paso. Twintig mensen stierven ter plekke, twee andere slachtoffers overleden een paar dagen na de schietpartij. Enkele maanden later bezweek nog een laatste slachtoffer aan zijn verwondingen.

De schutter viseerde vooral mensen met Latijns-Amerikaanse roots. Voor hij zijn bloedbad pleegde, had hij ook een manifest gepubliceerd waarin hij de “Spaanse invasie van Texas” hekelde.

Crusius moet zich ook in een rechtbank van de staat Texas nog verantwoorden voor de schietpartij. Daar riskeert hij de doodstraf.