SINT-TRUIDEN

Vrijdagavond bleef het in Sint-Truiden vrij rustig, hoewel er protest was verwacht. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) hield er immers een voordracht in de Academiezaal. ‘Farmers Defence Force - Steun onze boeren, steun elkaar’ had boeren opgeroepen om massaal met of zonder tractor naar het centrum af te zakken.