Het afscheidsinterview van Sep Vanmarcke, die woensdag hoorde dat zijn hart topsport niet langer toelaat: “Ik wil mijn kindjes zien opgroeien”

Sep Vanmarcke (34) heeft met het Belgisch kampioenschap in Izegem zijn allerlaatste koers gereden. Woensdag vertelde cardioloog Sebastien Knecht hem in het AZ Sint-Jan Brugge dat topsport voltooid verleden tijd is. “Dit had ik niet zien aankomen. Verrassend en hard. Mijn directe doelen vielen niet alleen weg, ook de Iron Man, de marathon die ik voor na mijn carrière had gepland… Ik weet niet hoe mijn toekomst eruit ziet.”