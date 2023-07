“Tropische dag met een kleine kans op een warmteonweer”

Zaterdag wordt het in Limburg tropisch warm met maxima rond maar liefst 33°C.

Eerst is het zeer zonnig, na het middaguur dagen er stilaan meer en meer sluierwolken op. Op sommige plaatsen kunnen er plots stapelwolken de hoogte in schieten en zeer lokaal kan dat resulteren in een warmteonweer. Of, waar en wanneer dat in Limburg zal gebeuren is vooraf onmogelijk te voorspellen. We moeten dus rekening houden met het feit dat het zou kunnen gebeuren maar op de meeste plaatsen zal er niets van te merken zijn.

De wind waait meestal zwak uit het zuiden tot zuidwesten. In de buurt van buien zijn er tijdelijk lokale rukwinden mogelijk.

Er volgt een zeer zwoele nacht naar zondag. Op de meeste plaatsen zakt de temperatuur niet beneden 20°C. Buien worden er niet verwacht.

