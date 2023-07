Overeenstemming bij NAVO-landen over scherpere doelstelling voor defensie-uitgaven

De 31 NAVO-landen zijn het onderling eens over een scherpere doelstelling voor de defensie-uitgaven. De bedoeling is om 2 procent van het bbp in de toekomst als een “minimum” te beschouwen. Dat heeft het Duitse nieuwsagentschap DPA uit kringen van het bondgenootschap vernomen.

De huidige afspraken over het defensiebudget werden in 2014 gemaakt tijdens een NAVO-top in Wales. Toen werd overeengekomen dat de lidstaten tegen 2024 naar de drempel van 2 procent van het bbp te gaan.

Met het oog op de verhoogde Russische dreiging, wordt die doelstelling nu scherper gesteld. De norm van 2 procent blijft behouden, maar moet in de toekomst als een minimum worden beschouwd. De lidstaten zijn het eens over de afspraak, meldt DPA. De bedoeling is om dit volgende week te bekrachtigen op de NAVO-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

LEES OOK. NAVO wil nieuwe norm voor defensie-uitgaven, die België tien jaar lang niet zal halen: “We zitten in een lastige positie”

Voor België en een twintigtal andere NAVO-landen betekent dit dat de defensie-uitgaven verder opgeschroefd moeten worden. Volgens de vrijdag bekendgemaakte NAVO-cijfers zou ons land dit jaar uitkomen op 6,658 miljard euro of 1,13 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Enkel Luxemburg besteedt in verhouding minder aan defensie.

Premier Alexander De Croo herinnerde er woensdag in de Kamer aan dat de regering de intentie heeft om de uitgaven voor defensie tegen 2035 tot 2 procent op te krikken, op basis van een “realistisch” traject met 1,54 procent in 2030 als tussentijdse doelstelling.