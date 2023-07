Een dag op pad met Sander Philipsen, die zijn broer Jasper volgt in deze Tour: “Jasper Disaster? Dat zit in de familie. Ik ben hier al twee zonnebrillen kwijt”

Toursensatie Jasper Philipsen trekt Frankrijk door met de fiets, zijn broer Sander met een stoffen Quechua-stoeltje. Met drie vrienden, een niet meer zo welriekende Skoda, een boek speelkaarten en dat stoeltje volgt hij al de hele week broer Jasper op zijn zegetocht in de Tour. Hun missie: geen zege missen. Ook in Bordeaux slaagden ze met brio. Net als broer Jasper. “Allez, zijn timing is dan toch al beter. Vorig jaar begon hij te winnen toen wij net naar huis waren. De pipo.”