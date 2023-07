Een heroïsch duel Poulidor-Anquetil en de neergang van Merckx: alles wat u moet weten over de mythische Puy de Dôme in 10 cijfers

35 jaar lang duldde hij geen renners op zijn majestueuze flanken. Maar zie: in deze Tour de France maakt de Puy de Dôme, met zijn 1.464 meter één van de heersers van het Centraal Massief, zijn comeback. Tien dingen die u moet weten over deze mythische uitgedoofde vulkaan aan de hand van tien cijfers.

35 jaar geleden is het dat de berg voor het laatst beklommen werd in de Tour. Toen, in 1988, won de Deen Johnny Weltz, voor de Duitser Rolf Gölz en de latere Tourwinnaar Pedro Delgado. Nadien werd de weg naar de top gesloten voor de Tourkaravaan. Om logistieke redenen: op de top was te weinig plaats om het Tourcircus te ontvangen. Maar vooral om milieu-redenen: de kostbare en door Unesco beschermde omgeving en fauna en flora was te frêle om de stortvloed aan fans, wagens en ander hectisch verkeer te doorstaan. Zelfs amateurrenners mogen al dertien jaar de berg niet meer op.

2 uitzonderingen kon de Tour dit jaar op die regel bekomen. Straks voor de Tourrit zelf, maar ook eerder dit jaar al. Twee dagen voor de Dauphiné mochten de renners uitzonderlijk al de weg naar de top verkennen. Onder meer Jonas Vingegaard, Egan Bernal en Ben O’Connor daagden op. Niet zo verrassende conclusie van Bernal: “Het wordt superzwaar.”

13,3 kilometer lang is de klim naar de top van de Puy de Dôme. Wat met een gemiddelde stijgingspercentage van 7,7% niet eens zo lang en zwaar lijkt. Maar dat is buiten de laatste 4,7 kilometer gerekend. Die gaan naar gemiddeld 11,5 procent, en zijn wel loodzwaar. Voor Eddy Merckx was het naar eigen zeggen de enige klim in zijn carrière die hij niet met een 42x21-versnelling op kon rijden.

1.464 meter boven de zeespiegel ligt de top van de Puy de Dôme. Daarvan mogen de renners de laatste vijftig meter links laten liggen. Zij klimmen straks tot 1.415 meter hoogte. Puur cijfermatig is ook dat niet zo hoog. In de slotweek ligt de top van de Col de la Loze op 2.304 meter hoogte.

7.783 jaar geleden vond de laatste uitbarsting van de Puy de Dôme plaats. Waarbij u meteen weet dat dit een uitgedoofde vulkaan is. Wat niet betekent dat hij niet opnieuw actief kan worden. Naar geologische normen is een kleine 8.000 jaar geleden zowat eergisteren.

13 keer werd de Puy de Dôme beklommen in de geschiedenis van de Tour, wat elf verschillende winnaars opleverde. Fausto Coppi was in 1952 de eerste winnaar. De Spanjaard Luis Ocana (1971 en 1973) en de Nederlander Zoetemelk (1976 en 1978) waren er tweemaal de beste. Eén keer mocht er een Belg juichen: Lucien Van Impe in 1975.

Van Impe (l.), hier naast Bernard Thévenet, was in 1975 de sterkste op de uitgedoofde vulkaan. — © PRESSE SPORTS

86ste en allerlaatste, op meer dan 3,5 uur van leider Eddy Merckx, stond Pierre Matignon toen hij in de Tour van 1969 aan de rit naar de Puy de Dôme begon. De onbekende Fransman had eerder in de Tour nog “iets moeten pakken” om de streep te halen. Een merkwaardige dopingbekentenis die hem een extra tijdstraf van een kwartier had opgeleverd – andere tijden. Maar op de Puy de Dôme was de rode lantaarn dus wel de allerbeste. Matignon viel aan op 66 kilometer van de streep en had aan de streep een voorsprong van 1’25” op alleswinnaar Merckx. Waarmee Matignon veruit de merkwaardigste winnaar op de Puy de Dôme is.

14 seconden hield Jacques Anquetil over in het algemene klassement na wat volgens de Fransen de meest heroïsche beklimming van de Puy de Dôme is. In 1964 zorgen Poulidor en Anquetil voor een beklijvende tweestrijd op de flanken van de vulkaan. Het beeld van de twee tenoren die letterlijk schouder aan schouder de berg opklimmen levert een iconische foto op. Poulidor wint de rit, maar de Tour is voor Anquetil.

De heroïsche tweestrijd tussen Anquetil (l.) en Poulidor in 1964. — © AP

48 jaar geleden vond dan weer, voor België, de meest dramatische beklimming van de Puy de Dôme plaats. In 1975 begint op de Puy de Dôme de neergang van Eddy Merckx. In het voorjaar heeft hij nog Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen en iedereen verwacht dat hij ook wel weer de Tour zal winnen. Tot hij op minder dan 200 meter van de top van de Puy de Dôme van een dolle Franse supporter, Nello Breton, een slag in de zij krijgt. In de rit beperkt Merckx de schade maar zijn lever is geraakt en gehavend moet hij verder. Verzwakt door de bloedverdunners die hij moet nemen, aldus Merckx zelf, kent hij twee dagen later op weg naar Pra Loup een inzinking. Merckx zal nooit meer de Tour winnen.

Merckx in 1975, uitgeteld bij aankomst op de Puy de Dôme. — © AFP

1 Franse frank (0,15 euro) schadevergoeding zal de dader Nello Breton later dat jaar, na een rechtszaak in Clermont-Ferrand, aan Merckx moeten betalen voor zijn wangedrag.