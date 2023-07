Drie keer een zege, maar evenveel keer zever achteraf. In Bayonne, Nogaro en vrijdagavond in Bordeux klaagde de concurrentie achteraf steen en been over de sprint van Jasper Philipsen (en Mathieu van der Poel). Jaloezie achteraf of zat er echt een reukje aan zijn knappe zeges in deze Tour de France?