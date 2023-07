Laatste Belg sneuvelt in het enkelspel op Wimbledon: David Goffin weert zich kranig, maar sneuvelt tegen topper Andrey Rublev

Met David Goffin (ATP 123) is de laatste Belg uitgeschakeld in het enkelspel op Wimbledon. Onze landgenoot weerde zich in zijn derderondewedstrijd aardig tegen het nummer zeven van de wereld, de Rus Andrey Rublev, maar moest in vier zwaarbevochten sets het onderspit delven. Het werd 6-3, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5) en 6-2.