Nederlandse regering valt over asielbeleid

Maandenlang werd er al gediscussieerd over het asielbeleid van Nederland. De voorbije dagen werd de discussie over het migratiepakket intenser en stonden de verschillende regeringspartijen lijnrecht tegenover elkaar.

Woensdag kwam het dossier tot ontploffing toen de VVD, de partij van premier Mark Rutte, een stevig eisenpakket op tafel legde dat de instroom van asielzoekers zou moeten verminderen. Concreet wilde hij een quotum bij gezinshereniging van maximaal 200 kinderen per maand. Ook pleitte hij voor de invoering van een ‘tweestatusstelsel’, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen vluchtelingen die permanent in Nederland blijven, en mensen die tijdelijk bescherming nodig hebben.

Hij kreeg daarin de steun van de CDA maar beide partijen stonden tegenover de twee andere coalitiepartijen, D66 en de ChristenUnie. Voor die twee laatste partijen was het een onbespreekbaar voorstel. De val van de regering hing dan ook al enkele dagen in de lucht. Vrijdag vond in Den Haag een ultiem crisisoverleg plaats waarop een compromisvoorstel van de staatssecretaris voor Asiel, Eric van der Burg, werd besproken. Nederlandse media melden dat dit niets heeft opgeleverd, waardoor er na 543 dagen een einde komt aan de regering-Rutte IV. Het Nederlandse nieuwsagentschap ANP meldt op basis van verschillende bronnen dat ChristenUnie, de kleinste partij in de coalitie, het initiatief heeft genomen voor de val van de regering. De houding van de liberale partij VVD, de partij van minister-president Rutte, zou daarin een belangrijke rol hebben gespeeld.

Nederland kan zich nu opmaken voor nieuwe verkiezingen, waarschijnlijk in het najaar.