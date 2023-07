Dertiger uit Leopoldsburg al jaar op non-actief bij defensie: “Gedwongen ontslag”

De man was sinds begin mei 2022 niet meer in het bezit van “een veiligheidsmachtiging” nadat hij als lid van een motorbende in aanraking was gekomen met het gerecht, zo staat in de mededeling van Defensie. De Algemene Dienst voor Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) heeft de ex-militair in dat kader opgevolgd en die informatie ook gedeeld met de andere bevoegde instanties en veiligheidsdiensten.

Sinds begin juli 2022 is hij ook niet meer actief geweest als militair. Bovendien heeft hij tussen juli 2022 en vandaag “geen voet meer gezet in militaire kwartieren”, behalve voor een aantal controles, het verschijnen voor een commissie en de afhandeling van zijn gedwongen ontslag.

Intern werd bij Defensie een procedure tot gedwongen ontslag opgestart en afgerond. De man verscheen voor een commissie die hem definitief ongeschikt verklaarde als militair “om redenen die behoren tot de privésfeer”. De man is niet in beroep gegaan tegen die beslissing, en heeft op de afgesproken datum zijn militair materieel ingeleverd.

Defensie staat naar eigen zeggen in nauw contact met de veiligheidsdiensten en het gerecht om alle nodige informatie te verschaffen en steun te verlenen waar en wanneer nodig.