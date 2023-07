Vrouw die inreed op basisschool in Wimbledon vrijgelaten op borgtocht

De bestuurster van het voertuig dat inreed op een gebouw van een lagere school in het Engelse Wimbledon, is op borgtocht vrijgelaten. Bij dat incident kwam een meisje om het leven.

De bestuurster van het voertuig, een vrouw van in de veertig, werd opgepakt op “verdenking van gevaarlijk rijgedrag dat heeft geleid tot de dood”, meldt de Londense politie. “Ze (de bestuurder) was naar het ziekenhuis gebracht, waar haar toestand als niet levensbedreigend werd beoordeeld. Ze is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.”

“Het onderzoek bevindt zich nog in een vroeg stadium en de agenten zijn open minded terwijl ze alle onderzoekslijnen volgen. We vragen mensen niet te speculeren over de omstandigheden zolang dit werk gaande is”, aldus de politie nog.

De aanrijding bij The Study Prep, een meisjesschool voor kinderen tussen de 4 en 11 jaar, vond plaats op ongeveer anderhalve kilometer van de plek waar het beroemde tennistoernooi van Wimbledon momenteel wordt gehouden.