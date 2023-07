Cavendish strandt door schakelproblemen op 50 meter van record Merckx: “Het lijkt alsof het niet mocht zijn”

Cavendish koos meteen voor de douche. Cees Bol deed zijn verhaal aan de bus van Astana. “Aan de ene kant is het zuur dat we er net naast grijpen, aan de andere kant is het op zich wel goed dat we er zo dichtbij komen. Wij wisten al dat Mark dit nog kon, maar dit geeft nog meer moraal”, zegt de Nederlandse lead-out van de Manx Express.

Terwijl een tiental op mekaar gepropte cameraploegen wachten op Cavendish zelf, komen Astana-baas Alexandre Vinokourov en Mark Renshaw, boezemvriend van Cavendish en speciaal voor de Tour opgevist als ‘sprint en lead-out consultant’, naar buiten. Samen met enkele stafleden herbekijken ze de beelden van de sprint op een smartphone. Astana diende uiteindelijk nog een klacht in, maar dat veranderde niets meer aan de top tien. Een zege op papier na een declassering om uiteindelijk het record te breken, daar wilde ASO niet in mee gaan.

Van 11 naar 12

Uiteindelijk komt Cavendish zelf de bus uitgestapt en doet hij zijn verhaal. Wat zijn spurt nog straffer maakt, is dat hij de slotkilometer van ver moest inzetten. Hij zat op dat moment nog niet bij de eerste 25 renners, maar wist nog heel veel goed te maken. Alleen zijn eindschot volstond net niet. “Ik ben een klein beetje gefrustreerd”, zegt hij. “De jongens deden het zo goed. Ze waren ongelofelijk. Cees (Bol, red.) was geweldig. Hij is een moordenaar. Ook mijn jump was perfect getimed. Misschien net iets te vroeg, maar exact op de plek waar ik het in 2010 ook al deed. Alleen begonnen toen mijn versnellingen op te spelen. Mijn ketting sprong van de 11 (grootste versnelling achteraan, red.) naar de 12. Ik moest gaan zitten om ze weer op de 11 te krijgen en toen ik weer recht stond, sprong ze opnieuw naar de 12. Het leek wel of het niet mocht zijn.”

Krijgt Cav vandaag al een herkansing in Limoges? — © BELGA

Het scenario leek nochtans te kloppen. In 2010 kwam de Tour voor het laatst aan in Bordeaux. Winnaar destijds: Mark Cavendish. Toen klopte hij onder meer Petacchi en McEwen, allebei al lang op pensioen. Hij kende de aankomst dus als geen enkele andere renner in dit peloton. Misschien was dit wel zijn moment, maar in plaats van een 35ste ritzege, werd het (pas) zijn vierde tweede plek in een massaspurt in de Tour. Wat het verschil is met destijds en nu? “Dat een aantal jongens waar ik toen tegen koerste intussen grootvader zijn”, kon er toch een grapje af bij Cavendish. “Ach, het is even moeilijk om nu positief te zijn.”

Die tweede plek onderstreepte anders wel dat het er zeker in zit voor Cavendish in deze Tour waar er nog vier à vijf sprintkansen wachten. Net als in Bayonne was het Cavendish die ook in de laatste 300 meter in Bordeaux de hoogste snelheid haalde. De Brit haalde een topsnelheid van 74,7 km/u. Niemand ging harder. Het verhaal is nog niet ten einde, maar of er effectief een happy end komt voor de Brit, moet nog blijken. Cavendish gelooft er rotsvast in. “Ik denk wel dat ik nog altijd de snelheid heb om iedereen te kloppen. Ook Philipsen. Ik kan me trouwens inbeelden dat er een paar teams boos op hem zijn, maar ik niet. Mij hinderde hij niet. (grijnst)” Op die manier voerde Cavendish op zijn beurt ook een heel klein beetje de druk op Philipsen en de wedstrijdjury op om hem in de gaten te houden.