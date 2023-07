Motorrijder rijdt met bijna 47.000 euro over snelweg, maar dan begeeft rits van rugzak het plots : “Breng het geld alstublieft terug”

John Mark Barrientos, die betaalkiosken onderhoudt in een winkelcentrum, heeft wellicht de meest rampzalige werkdag achter de rug. Hij kreeg dinsdag de opdracht om zo’n 47.000 euro contant geld te vervoeren. Maar toen hij over een snelweg in de Filipijnen reed, begaf de ritssluiting van zijn rugzak het plots. In een mum van tijd vlogen alle biljetten het verkeer in. “Ik stopte vrijwel meteen om het geld terug op te rapen, maar er waren al andere bestuurders uitgestapt die de briefjes van de grond aan het plukken waren”, vertelt John aan een lokaal radiostation.