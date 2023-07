VOORBESCHOUWING TOUR 2023. RIT 8 (Libourne-Limoges): Een nieuwe sprint met Jasper Philipsen? Of hebben de andere ploegen er genoeg van en spelen ze het anders?

Zaterdagmiddag krijgen we in principe de vierde massaspurt in acht dagen tijd. Kan Jasper Philipsen ook op een finish bergop een vierde keer op rij iedereen op zijn nummer zetten? Of hebben de tegenstanders er genoeg van en proberen ze het met een late uitval? Antwoord zaterdagmiddag omstreeks 17 uur.

Kort

* Start: om 12.30 uur

* Aankomst: 17.07 uur

* Afstand: 200,7 km (defilé van 4,8 km)

Het parcours:

Het is de tweede en laatste etappe van deze 110de Tour de France die langer dan 200 kilometers is. Zondag al in San Sebastian kregen we de langste rit. In totaal zijn er 2235 hoogtemeters. Dat is net iets zwaarder dan de maandagrit naar Bayonne, maar het verschil is dat die hoogtemeters zich bijna allemaal situeren in de laatste zeventig kilometer.

De tussenspurt ligt op 79 km in Tocane-Saint-Apre. De laatste drie kilometer krijgen we even vals plat en de laatste kilometer gaat licht naar beneden.

Onderweg zijn er maximaal vier punten te verdienen voor het bergklassement. De Côte de Champs-Romain is derde categorie. Deze heuvel ligt na 130,4 km en luidt het laatste anderhalf uur koers in. Het is een helling van 2,8 km waarbij de weg gemiddeld 5,2 procent oploopt. De Côte de Masmont (1,3 km, gemiddeld 5,5 procent) ligt op zestien kilometer van de streep.

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant:

“Dit kan opnieuw een sprint worden, maar in volle finale liggen er nog twee korte hellingen. Genoeg om een paar sprinters te elimineren? Of in ieder geval af te matten. Hoe beter je die klimmetjes verteert, hoe meer kans je maakt om te winnen in de sprint. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Mads Pedersen, maar ook aan Jasper Philipsen. Tenzij er een paar wegrijden op die laatste helling, die ligt pas op 5 kilometer van de finish. Maar dat denk ik niet.”

Onze sterren:

Teams als Lidl-Trek, Cofidis, Soudal – Quick-Step en bijvoorbeeld Lotto-Dstny beslissen of het een nieuwe massaspurt wordt. In principe hoeft Alpecin-Deceuninck niet eens aan de bak want ze hebben de eerste Tourweek al een serieuze buit binnen. Bij manier van spreken hoeft het voor hen geen massaspurt te worden, maar de kans dat we opnieuw voor de tweede opeenvolgende dag sprinten met de zege als inzet, is zeer groot.

Dit is een finale die zo’n Mads Pedersen goed moet liggen. Powerspurters hebben meer kans dan de sprinter pur sang. Bryan Coquard verloor er zeven jaar geleden nog van Marcel Kittel. De finishfoto diende toen lang bestudeerd te worden. Uiteindelijk was het verschil 28 millimeter of 0,0003 seconde. De finish lag toen wel op een andere plaats. Biniam Girmay moet ook in staat zijn om mee te doen voor de dikste prijzen.

Automatisch is Jasper Philipsen na zijn vijfde massaspurtzege op rij (drie in deze Tour en twee de afgelopen Tour) dé topfavoriet, maar op zo’n finish denken we dat Wout van Aert nog eens meedoet. Matteo Trentin, indien hij voldoende hersteld is, moet zoiets ook aankunnen.

*** Jasper Philipsen

** Bryan Coquard, Wout van Aert

* Biniam Girmay, Mads Pedersen, Matteo Trentin

Dit zijn de sleutelmomenten:

De laatste zeventig kilometer in de Haute-Vienne en de Dordogne zijn toch pittig. Er zitten veel bultjes bij die niet voldoende zijn voor het bergklassement, maar die wel op den duur in de benen gaan kruipen. Dit is een typische Franse heuvelrit, de aanzet tot veel meer dat zondag en dinsdag komt.

De sleutel van deze rit ligt op dik negen kilometer van het einde. Daar ligt de Côte de Condat-sur-Vienne die 1200 meter lang is en waarbij het gemiddeld 5,4 procent stijgt. Da’s geen reuzendoder maar die kan bijvoorbeeld een aantal sprinters de benen afsnijden. Ook al omdat het de tweede opeenvolgende helling is waarbij sommige ploegen belang hebben om er snoeihard tegenaan te gaan.

Dan is er nog de finish in Limoges die aan de Place Jean Jourdan ligt. Tussen kilometer vier en kilometer drie maken we opnieuw op de Rue de Babylone zo’n zelfde beweging om van de rechteroever van de Vienne via de Pont de la Révolution op de linkeroever te komen. Van kilometer twee tot één raast het peloton langs de oevers van de Vienne.

De rode vod ligt in een brede bocht naar links en dan moet er nog zo’n bocht genomen worden om in de laatste rechte lijn te belanden op de Avenue des Bénédictins.

Dit moet u nog weten:

* Libourne is er na twee jaar opnieuw bij. Toen was er zelfs een finish – rit gewonnen door Matej Mohoric – en de start van een tijdrit. Nu wordt vanuit de streek van de Pomerols en de Saint-Émilions gestart, bestemming de hoofdstad van het porselein. Het wordt bij de start voor France Télévisions plaatjes schieten van de kastelen en de wijngaarden.

* Voor Limoges is het ondertussen al zeven jaar geleden dat de Tour er finishte. In de 110 edities van de Tour werd de hoofdstad van de Limousin al zestien keer opgenomen.

* Het was ook daar dat de verguisde Lance Armstrong in 1995 na een solo een ritzege behaalde ter ere van de net verongelukte Fabio Casartelli.

* In 1951 deed la grande boucle een eerste keer Limoges aan. Toen was de zege voor onze landgenoot André Rosseel.

* In 1970 won Eddy Merckx er de proloog van de Tour. In diezelfde Tour zouden er nog zeven volgen. ‘De Kannibaal’ pakte dat jaar ook de tweede van in totaal vijf eindoverwinningen.

* De kans op waaiers is minder hoog dan aanvankelijk voorzien. In de loop van de rit verandert de wind ook van richting. In het begin komt de wind van links aangezien de etappe van het zuidwesten richting het noordoosten rijdt, maar als bepeelde weerapps kloppen, dan krijgen we in het laatste gedeelte de wind driekwart in de rug. Het is wel de tweede opeenvolgende Tourdag dat het echt snikheet is. Bij de start klimt het kwik al boven de dertig graden en dat is in Limoges niet anders. Er zullen de nodige drinkbussen achterover worden gekapt.